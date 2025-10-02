"L’arrivo di tutti i ministri e sottosegretari di Forza Italia in Toscana, unitamente ai governatori espressione del nostro partito, per sostenere la corsa dei candidati alle regionali del 12 e 13 ottobre, è il segno di quanto i leader di Forza Italia, a cominciare dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, credano nel buon risultato del partito toscano e della coalizione di centrodestra: li ringraziamo per il loro impegno". Parola del segretario regionale Marco Stella, candidato nel collegio di Firenze 1. Dunque Forza Italia fa sul serio. E guarda alla Toscana con attenzione, con l’arrivo nella settimana pre-elettorale di una flotta di azzurri che a Roma ricoprono un ruolo di primo piano nel partito fondato da Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Tutti i big azzurri a Firenze per puntare al 10%