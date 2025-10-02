Bologna, 2 ottobre 2025 – Dal giorno dei sorteggi di Montecarlo era evidente. La sfida contro il Friburgo non sarebbe stata una gara qualunque. Non solo perché segnava l’esordio europeo tra le mura casalinghe del Dall’Ara in Europa League, ma soprattutto perché avrebbe riportato sotto le Due Torri quelle emozioni capaci di trascinare e coinvolgere un popolo intero. Un’atmosfera di un grande appuntamento collettivo, in cui lo sport si intreccia alla vita cittadina. Ed è lo stesso spirito che anima ‘Bar Carlino’, il talk show del nostro quotidiano che accompagna il cammino europeo della squadra di mister Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti a Bar Carlino: dagli eroi del passato ai campioni di domani. Una festa in rossoblù