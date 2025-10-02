Tutte le notizie del 2 ottobre
Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa Si è chiusa la due giorni di Champions per le italiane, con il Napoli che l’ha spuntata in qualche modo con lo Sporting e la Juve che invece viene beffata all’ultimo in casa del Villarreal. I bianconeri hanno solamente 2 punti in 2 partite e devono soprattutto analizzare a fondo gli aspetti negativi. Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it Sul post Champions, l’Europa League e non solo vi terremo aggiornati costantemente, con tutte le ultime notizie dai campi e anche con le news di calciomercato che, sotto traccia, tengono sempre banco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: tutte - notizie
Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 18 luglio
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 9 luglio
*LIRATG Sera Sport 01/10/2025* ? Tutte le notizie sportive a cura della redazione giornalistica di LiraTV Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #tutte #notizie #sportive #cura #redazione #giornalistica #liratv #liratg - facebook.com Vai su Facebook
Estra notizie: tutte le novità di ottobre in 60 secondi @estraspa - X Vai su X
DIRETTA Tutte le notizie del 2 ottobre LIVE - , tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle squadre di Serie A ed estere ... Si legge su calciomercato.it
Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio - Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Lo riporta meteo.it