Tutta un’altra Musica | a Napoli la terza edizione della rassegna concertistica della Fondazione Il Canto di Virgilio
La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta la terza edizione di Tutta un’altra Musica – Rassegna concertistica, in programma dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione a Napoli. Con nove appuntamenti e più di venti artisti, il cartellone propone un viaggio musicale che intreccia stili, generi e sensibilità differenti, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza culturale trasversale e di alto profilo. Il programma spazia dal tributo alla canzone d’autore alla sperimentazione jazz, dal teatro musicale alla musica colta, fino agli omaggi alla tradizione e alla memoria popolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Sebastiano Somma protagonista sabato a “Soundtrack Napoli. Il ’900 in musica” - Il ’900 in musica” entra nel vivo con uno spettacolo che celebra la Napoli musicale dei primi anni del Novecento. Si legge su ilmattino.it
Napoli si conferma hub globale della world music - Ritorna nel cuore pulsante di Napoli il punto di riferimento per la world music e l'industria musicale globale. Secondo ansa.it