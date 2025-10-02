Tutta un’altra Musica | a Napoli la terza edizione della rassegna concertistica della Fondazione Il Canto di Virgilio

La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta la terza edizione di Tutta un’altra MusicaRassegna concertistica, in programma dal 4 ottobre al 14 dicembre 2025 presso la sede della Fondazione a Napoli. Con nove appuntamenti e più di venti artisti, il cartellone propone un viaggio musicale che intreccia stili, generi e sensibilità differenti, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza culturale trasversale e di alto profilo. Il programma spazia dal tributo alla canzone d’autore alla sperimentazione jazz, dal teatro musicale alla musica colta, fino agli omaggi alla tradizione e alla memoria popolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

