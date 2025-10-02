Il discorso pronunciato dal premier polacco Donald Tusk in occasione della plenaria della Comunità Politica Europea (EPC) ha rappresentato un fermo richiamo alla realtà geopolitica che l’Europa sta vivendo. La sua dichiarazione iniziale, “Per prima cosa dobbiamo combattere le illusioni e la prima è che non siamo in guerra. Lo siamo. Ma è un nuovo tipo di guerra, molto complessa”, squarcia il velo su una percepita e pericolosa negazione collettiva all’interno del continente. Tusk ha insistito sul fatto che l’Europa non può più permettersi di crogiolarsi nella convinzione di una pace ininterrotta, perché la natura stessa del conflitto è mutata, rendendolo omnipresente e multifattoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tusk scuote l’Europa: “Illusione dire che non siamo in guerra. Lo siamo”