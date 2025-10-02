Tuscia e cinema | quando a Chia e Tuscania arrivò Gesù

Sono passati 61 anni esatti da quando Gesù è passato dalla Tuscia. Si potrebbe riassumere così l’anniversario cinematografico odierno, visto che il 2 ottobre del 1964 debuttava nelle sale un film destinato a suscitare clamore e sensazione, “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini. È una. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

tuscia - cinema

