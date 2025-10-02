Turni massacranti e imbarazzo per le posizioni politiche I manager si stanno licenziando dalle aziende di Elon Musk

Il lavoro era diventato un vortice che li avvolgeva 7 giorni su 7, sommersi dalle richieste sempre più pressanti dell’uomo più ricco del mondo. Per questo motivo alcuni manager hanno deciso di lasciare i posti di lavoro di livello top che ricoprivano nelle aziende di Elon Musk. Secondo il. 🔗 Leggi su Today.it

