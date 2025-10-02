Turista rapinata per strada della catenina d' oro
Avvicinano una signora per strada e le strappano la catenina d'oro dal collo, due persone rintracciate e denunciate.I due uomini, quarantenni residenti nella provincia e già noti alle forze dell’ordine, sono accusati di rapina impropria in concorso.L’indagine, condotta da Radiomobile di Spoleto e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
