Turismo nella aree interne la delegazione albanese di Mallakaster in visita nell' Alta Valle del Savio
Il turismo di Vallata si apre allo scambio internazionale condividendo il proprio modello di valorizzazione delle aree interne nell’ambito di una visione coordinata e integrata che rende sei territori un tutt’uno. In questi giorni, una delegazione istituzionale proveniente dal Comune di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: turismo - aree
Mare, Santanchè: “Turismo nautico in crescita, ora collegare porti e aree interne”
Turismo accessibile e aree interne: la Regione Campania presenta il progetto DAMA
Riqualificazione e introduzione di nuove aree camper a San Leo, Colombo (FdI): "Investimenti senza precedenti per il turismo"
Turismo green anche al mare! Scopri le Aree Marine Protette d’Italia, paradisi blu dove vivere esperienze slow e sostenibili in autunno. Leggi l’articolo https://www.vmvacanze.it/turismo-green/aree-marine-protette-italia-autunno #turismogreen #AreeMarin - facebook.com Vai su Facebook
TURISMO, SANTANCHÈ: DESTAGIONALIZZARE E VALORIZZARE AREE INTERNE - Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, al Global S ... Segnala 9colonne.it
Aree interne: Forum, “favorire esperienze di rigenerazione coerenti con le originalità locali e in grado di rilanciare l’identità rispetto alla frammentazione sociale” - A conclusione del Forum delle Aree interne 2025 “si ribadisce la volontà di esplorare, con realismo e in direzione del bene comune, tutte le buone pratiche che nascano da una circolarità di competenze ... Da agensir.it