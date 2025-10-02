Turci su Allegri | Ogni tanto si arrabbia quando c’è qualcuno che non ci mette il cuore
Tommaso Turci, che era a bordocampo durante Milan-Napoli, ha raccontato come Massimiliano Allegri abbia vissuto la partita dalla panchina. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: turci - allegri
L'allegria dei burattini torna a #Medicina Corte Argentesi si trasforma in un palcoscenico magico dove il divertimento e la fantasia non hanno limiti! Inizio spettacoli ore 15 Sabato 27 settembre Teatrino dello sguardo presenta "Mingone e la stoffa prezio - facebook.com Vai su Facebook
Turci su Allegri: “Ogni tanto si arrabbia quando c’è qualcuno che non ci mette il cuore” - Se i rossoneri hanno saputo mantenere il controllo del match per i primi sessanta minuti, gli ultimi trenta (più recupero) sono stati di grande so ... Lo riporta msn.com
Il bordocampista di Dazn racconta qualche episodio particolare di Allegri in Milan-Napoli - Napoli, si è così espresso a Radio Rossonera su Massimiliano Allegri: "Sempre molto attivo. milannews.it scrive