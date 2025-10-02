Turci sottolinea le ottime prestazioni dell’Inter | Non ha sbagliato una partita nemmeno contro l’Udinese
Turci, bordocampista di DAZN, ha analizzato la partenza di questa entusiasmante stagione da parte della squadra di Cristian Chivu: le parole. Tommaso Turci, bordocampista di DAZN, è intervenuto nel podcast “Tutti in the Box” per parlare dell’inizio di stagione dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Turci ha elogiato la solidità della squadra, sottolineando che l’ Inter non ha mai avuto prestazioni sbagliate. «Se andiamo ad analizzare le partite di questa stagione, di prestazioni sbagliate, l’Inter non ne fa: neanche con l’ Udinese è sbagliata, ve lo garantisco», ha affermato con convinzione. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: turci - sottolinea
