Turchia scossa di terremoto di magnitudo 5.0 nel Mar di Marmara
ABBONATI A DAYITALIANEWS Epicentro localizzato al largo di Marmaraereglisi. Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Turchia nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’ agenzia per i disastri Afad, la scossa è stata registrata a una profondità di 6,7 chilometri, con epicentro nel mare di Marmara, a circa 18 chilometri dalla costa di Marmaraereglisi e a 100 chilometri a ovest di Istanbul. Tremori avvertiti fino a Istanbul. Testimoni hanno riferito all’agenzia Reuters che gli edifici hanno tremato anche a Istanbul, spingendo molte persone a scendere in strada per precauzione. Nessun danno segnalato al momento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: turchia - scossa
