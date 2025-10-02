Tumore al seno numerose iniziative anche nel Padovano per l' Ottobre Rosa

Padovaoggi.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Veneto partecipa all'Ottobre Rosa, la campagna dedicata alla consapevolezza e alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Durante tutto il mese le Ulss, in collaborazione con associazioni ed enti, promuoveranno una serie di iniziative volte a sensibilizzare le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumore - seno

Tumore al seno: cellule cattive congelate. Primo intervento in Romagna

Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”

Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre

tumore seno numerose iniziative"Ottobre rosa", Carena e Gandolfo: "Le iniziative di prevenzione per il tumore al seno" - Per tutto il mese di ottobre, Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio Genova uniscono le forze per la campagna “Ottobre Rosa”, con l’obiettivo ... telenord.it scrive

tumore seno numerose iniziativeNuoto: Arena con Keep a Breast Foundation per tumore al seno - In onore del Mese della Sensibilizzazione sul Tumore al Seno, arena è lieta di presentare l'edizione 2025 della sua Breast Cancer Awareness Collection. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tumore Seno Numerose Iniziative