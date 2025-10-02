Tumore al seno al Policlinico il primo intervento mini-invasivo che fonde chirurgia oncologica e plastica

2 ott 2025

Una svolta importante per la chirurgia senologica arriva dal Policlinico di Modena, dove è stato eseguito il primo intervento combinato di mastectomia e ricostruzione mammaria con tecnica endoscopica (videolaparoscopica) mininvasiva. Un traguardo che apre nuovi scenari terapeutici per le donne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

