Tullio Solenghi torna a celebrare Gilberto Govi con Colpi di timone al Teatro Sociale di Camogli

Dopo il successo de “I maneggi per maritare una figlia” e “Pignasecca e Pignaverde”, Tullio Solenghi torna a trasformarsi anima, corpo e voce in Gilberto Govi, affrontando un titolo non meno celebre: “Colpi di timone”, di Enzo La Rosa. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 3 ottobre al Teatro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

