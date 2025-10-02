Tudor Conte simpatico siparietto tra l’allenatore della Juve e quello del Napoli | Ciao grande un abbraccio forte Cosa è successo dopo le partite di Champions League

Tudor Conte, simpatico siparietto tra l’allenatore della Juve e quello del Napoli: ecco cosa è successo. Una notte di Champions League abbastanza positiva per le italiane, un siparietto simpatico che celebra un’amicizia nata in bianconero. Al termine delle rispettive partite, i due allenatori Igor Tudor e Antonio Conte si sono incrociati in diretta su Sky Sport, dando vita a un divertente e affettuoso scambio di battute che ha riportato alla mente i loro trascorsi da compagni di squadra. Mentre il tecnico della Juventus era in collegamento per commentare il pareggio in rimonta sul Villarreal, gli è stato chiesto se volesse salutare il suo collega del Napoli, anch’esso reduce da un successo europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

