Tudor a Prime Video dopo Villarreal-Juventus | Non si può prendere un gol così a pochi minuti dalla fine Troppi passaggi semplici sbagliati

Dopo la partita tra Villarreal e Juventus, finita 2-2, oltre a Manuel Locatelli, è intervenuto ai microfoni di Prime Video anche il tecnico della Juventus Igor Tudor. Interrogato su come sono stati gestiti i minuti finali, afferma che: “Dispiace, fa parte del gioco. Sono arrabbiato perchè non si può prendere un gol così a pochi minuti dalla fine. Avevamo la partita in mano, si è spinto molto nel secondo tempo rispetto al primo. Prendiamo questo punto e andiamo avanti”. Sugli errori commessi dalla Juventus invece afferma che: “Ci sono state difficoltà: qualcuno era stanco, qualcuno si è fatto male. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tudor a Prime Video dopo Villarreal-Juventus: “Non si può prendere un gol così a pochi minuti dalla fine. Troppi passaggi semplici sbagliati”.

