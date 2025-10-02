Il pareggio beffa della Juventus contro il Villarreal in Champions League ha letteralmente letteralmente gettato nello sconforto il nostro Matteo Fantozzi. E Viviano in live lo punzecchia. L’ex Veiga ha negato alla Juventus di Tudor la prima vittoria nella fase campionato di Champions League. I bianconeri, dunque, dopo due giornate hanno racimolato solamente due punti frutto dei pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal. “Tu della Juve non devi parlare”: ACCUSA SHOCK in DIRETTA Ha ragione? – TvPlay.it Nella live successiva al match Fantozzi ha commentato con delusione il pareggio ottenuto dalla Juventus ma Viviano lo ha punzecchiato facendogli notare tutti i suoi limiti nel commentare i risultati della squadra bianconera. 🔗 Leggi su Tvplay.it

