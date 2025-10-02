Trump sottomette Pfizer sui prezzi

Laverita.info | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al contrario di Ursula Von der Leyen, che in passato ha chinato il capo a Big Pharma, il tycoon ha costretto il colosso ad abbassare i costi dei farmaci per i consumatori americani. 🔗 Leggi su Laverita.info

