Trump pronto a licenziare migliaia di dipendenti per lo shutdown | l’annuncio choc
La portavoce della Casa Bianca ha fornito ai giornalisti una stima che ha sollevato un’ondata di preoccupazione: i licenziamenti che potrebbero abbattersi sul personale del governo federale a causa di un potenziale shutdown orchestrato dal presidente Donald Trump saranno “probabilmente migliaia”. Questa cifra, pur essendo ancora una proiezione e non un numero definitivo, dipinge un quadro allarmante delle conseguenze dirette che l’impasse politica e la mancanza di accordo sul bilancio potrebbero avere sulla vita di innumerevoli dipendenti pubblici americani e sulle loro famiglie. La dichiarazione è giunta in un momento di alta tensione politica, con il presidente e il suo staff impegnati in una valutazione serrata e urgente delle decisioni da prendere nelle ore immediatamente successive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
