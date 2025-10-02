Trump minaccia Harvard di sospendere l' accesso ai fondi federali

Ilfoglio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda che vede contrapposte l’amministrazione e Harvard è ormai assurta ad una rappresentazione politica teatrale che combina logica simbolica, tattiche amministrative e il ricatto delle risorse per raggiungere un obiettivo netto e spettacolare, ossia spezzare la capacità di resistenza delle università d’élite e poter mostrare lo “scalpo” di una istituzione simbolica come prova di forza. Le accuse pretestuosamente mosse dall’esecutivo si reggono sul quadro secondo cui Harvard avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo verificatisi sul campus nell’ambito delle proteste sul conflitto israelo-palestinese; da questa artata ricostruzione è partita l’azione dell’ufficio competente del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che ha invocato il Titolo VI per sostenere la possibilità di intervenire con provvedimenti che incidono sui finanziamenti federali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

trump minaccia harvard di sospendere l accesso ai fondi federali

© Ilfoglio.it - Trump minaccia Harvard di sospendere l'accesso ai fondi federali

In questa notizia si parla di: trump - minaccia

Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune

Trump minaccia dazi per Europa e Cina

Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”

trump minaccia harvard sospendereTrump minaccia Harvard di sospendere l'accesso ai fondi federali - Le accuse pretestuosamente mosse dall’esecutivo si reggono sul quadro secondo cui l'università avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo verificatisi sul campus nell’am ... Lo riporta ilfoglio.it

Una giudice statunitense ha stabilito che la decisione di Trump di sospendere i fondi pubblici all’università di Harvard è illegale - Una giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che la decisione dell’amministrazione del presidente Donald Trump di sospendere circa 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici per la ricerca ... Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Minaccia Harvard Sospendere