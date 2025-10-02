La vicenda che vede contrapposte l’amministrazione e Harvard è ormai assurta ad una rappresentazione politica teatrale che combina logica simbolica, tattiche amministrative e il ricatto delle risorse per raggiungere un obiettivo netto e spettacolare, ossia spezzare la capacità di resistenza delle università d’élite e poter mostrare lo “scalpo” di una istituzione simbolica come prova di forza. Le accuse pretestuosamente mosse dall’esecutivo si reggono sul quadro secondo cui Harvard avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo verificatisi sul campus nell’ambito delle proteste sul conflitto israelo-palestinese; da questa artata ricostruzione è partita l’azione dell’ufficio competente del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che ha invocato il Titolo VI per sostenere la possibilità di intervenire con provvedimenti che incidono sui finanziamenti federali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump minaccia Harvard di sospendere l'accesso ai fondi federali