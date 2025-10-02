Trump minaccia Harvard di sospendere l' accesso ai fondi federali
La vicenda che vede contrapposte l’amministrazione e Harvard è ormai assurta ad una rappresentazione politica teatrale che combina logica simbolica, tattiche amministrative e il ricatto delle risorse per raggiungere un obiettivo netto e spettacolare, ossia spezzare la capacità di resistenza delle università d’élite e poter mostrare lo “scalpo” di una istituzione simbolica come prova di forza. Le accuse pretestuosamente mosse dall’esecutivo si reggono sul quadro secondo cui Harvard avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo verificatisi sul campus nell’ambito delle proteste sul conflitto israelo-palestinese; da questa artata ricostruzione è partita l’azione dell’ufficio competente del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che ha invocato il Titolo VI per sostenere la possibilità di intervenire con provvedimenti che incidono sui finanziamenti federali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: trump - minaccia
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Trump minaccia dazi per Europa e Cina
Bonaccini e la minaccia russa: “No all’escalation, serve fermezza. Sì al riarmo europeo, ma non al 5% del Pil come vuole Trump”
#Trump avvisa la #Russia: “minaccia #nucleare? Abbiamo l’arma più letale mai creata” - X Vai su X
Trump minaccia nuovi dazi sulla farmaceutica e l’Ue pigola Leggi ora https://www.lidentita.it/?p=201719&preview=true - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia Harvard di sospendere l'accesso ai fondi federali - Le accuse pretestuosamente mosse dall’esecutivo si reggono sul quadro secondo cui l'università avrebbe mostrato “indifferenza deliberata” verso episodi di antisemitismo verificatisi sul campus nell’am ... Lo riporta ilfoglio.it
Una giudice statunitense ha stabilito che la decisione di Trump di sospendere i fondi pubblici all’università di Harvard è illegale - Una giudice federale degli Stati Uniti ha stabilito che la decisione dell’amministrazione del presidente Donald Trump di sospendere circa 2,2 miliardi di dollari di fondi pubblici per la ricerca ... Secondo ilpost.it