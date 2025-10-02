Trump la nipote Kai lancia un brand di felpe davanti alla Casa Bianca

Tgcom24.mediaset.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 18enne Kai Trump ha girato alcuni video promozionali davanti alla residenza presidenziale ed è scesa dall'Air Force One con addosso le sue felpe. I media americani denunciano: c'è conflitto di interessi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

