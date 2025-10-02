Trump i suoi agenti anti-immigrazione minacciano lo show di Bad Bunny al Super Bowl | Ti deporteremo

Movieplayer.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper e cantautore portoricano si esibirà durante l'halftime show del prossimo Super Bowl ma il dipartimento di sicurezza già minaccia ritorsioni Il Dipartimento della Sicurezza Interna di Donald Trump (Department of Homeland Security, DHS) ha in programma di prendere d'assalto l'halftime show del Super Bowl LX di Bad Bunny, come promesso oggi dal braccio destro della Segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem. "Non mi importa se si tratta di un concerto per Johnny Smith, Bad Bunny o chiunque altro," ha detto Corey Lewandowski a Benny Johnson nel podcast di quest'ultimo, mercoledì, a proposito del grande evento di febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

