L’ex stratega di The Donald, Corey Lewandowski, annuncia che l’agenzia federale per il controllo di immigrazione e dogane (ICE) potrebbe presentarsi all’Halftime Show. Lo spettacolo pop più visto al mondo diventa terreno di propaganda politica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Trump contro Bad Bunny: al Super Bowl minaccia di mandare gli agenti dell’immigrazione

Come Bad Bunny ha sconvolto l’economia di Porto Rico con i suoi concerti, rifiutando Trump e gli Usa

Le critiche a Bad Bunny per l’halftime show: «È woke, è contro Trump, canta in spagnolo, serviranno i sottotitoli» - Una parte della destra americana non vuole che il protagonista dell’intervallo del Super Bowl sia un artista che non canta in inglese e che non vuole esibirsi negli Stati Uniti per paura dei raid dell ... Si legge su rollingstone.it