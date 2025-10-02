Il governo federale degli Stati Uniti è ufficialmente entrato in shutdown a partire dalla mezzanotte di mercoledì, dopo che democratici e repubblicani non sono riusciti a raggiungere un accordo su un disegno di legge per il finanziamento. Il direttore dell’Office of Management and Budget (OMB), Russ Vought, ha dichiarato in un memo che, vista l’opposizione dei Democratici, le agenzie federali devono ora eseguire “piani per uno shutdown ordinato”. Migliaia di lavoratori federali potrebbero essere sospesi temporaneamente o lavorare senza paga, mentre alcune agenzie potrebbero chiudere. Inoltre, Vought aveva già avvertito all’inizio del mese che un prolungato shutdown potrebbe portare a licenziamenti di massa, una mossa che segnerebbe un precedente storico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump approfitta dello shutdown per licenziamenti di massa