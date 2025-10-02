Mettiamo per un attimo da parte il make up nude che, diciamolo, ha ormai messo radici nell’estetica quotidiana di tantissime donne. È un porto sicuro e funziona in ogni occasione, non c’è dubbio. Ma chi ama sperimentare e osare con un tocco di colore in più, non potrà fare a meno di innamorarsi del Raspberry Make up, la tendenza trucco autunno 2025 più desiderabile della stagione. Non è la prima volta che il trucco monocromatico fa breccia nei nostri cuori – basti pensare ai vari Guava Make up dell’estate appena passata, per fare un esempio recente – perché è davvero semplice da gestire. Non serve infatti trovare il giusto abbinamento con altri colori rischiando di calcare la mano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Trucco lampone: come creare il Raspberry Make up