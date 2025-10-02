trucco dello specchietto rubato il rolex a michele criscitiello

Prima l’urto allo specchietto dell’auto, poi le minacce con la pistola e il furto di un Rolex da 70 mila euro. Michele Criscitiello, proprietario di Sportitalia, è rimasto vittima del trucco dello specchietto, come accaduto anche ad altri vip prima di lui. Il giornalista, che è anche presidente della Folgore Caratese, si trovava al semaforo a bordo della sua auto, una Porsche. Fermo al semaforo, è stato affiancato da un motorino che ha urtato lo specchietto del veicolo. Criscitiello ha aperto allora il finestrino ma si è ritrovato contro un altro uomo, che con una pistola lo ha minacciato, gli ha preso il posto e gli ha rubato l’orologio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

