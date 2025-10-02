Trovato un sub morto sulla spiaggia nelle Marche potrebbe essere il pescarese Ugo Coppola

Ilpescara.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. La morte dell'uomo che, a quanto apprende LaPresse è un sub, potrebbe risalire ad alcuni giorni fa e questo porta a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Fivizzano, tragedia nell’orto. Pensionato trovato morto, era un agente della Municipale

Il dramma di Vezzano: idraulico trovato morto, archiviate le indagini

trovato sub morto spiaggiaChoc in spiaggia a Fano, sub trovato morto a Ponte Sasso - E’ in avanzato stato di decomposizione, la morte risalirebbe a diversi giorni fa. Da msn.com

Trovato morto in spiaggia, l’allarme lanciato dai bagnanti: si indaga sulle cause - Ravenna, 26 agosto 2025 – Un episodio drammatico si è consumato questa mattina a Marina di Ravenna. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Trovato Sub Morto Spiaggia