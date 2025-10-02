Trovato un sub morto sulla spiaggia nelle Marche potrebbe essere il pescarese Ugo Coppola

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato sulla spiaggia di Ponte Sasso, tra Fano e Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. La morte dell'uomo che, a quanto apprende LaPresse è un sub, potrebbe risalire ad alcuni giorni fa e questo porta a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it