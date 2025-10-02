Trotto torna a Napoli dopo 10 anni l’Incontro dei Gentlemen d’Italia Premi a Palmieri Cangiano e Rispo

Nei giorni 4 e 5 ottobre sotto l’egida della Federnat, la federazione nazionale degli amatori di trotto, e della Ippodromi Partenopei, torna a Napoli dopo dieci anni l’Incontro dei Gentlemen d’Italia giunto alla 44ª edizione. Il sabato la serata di gala in programma al Tennis Club Napoli e la domenica il pomeriggio sportivo di corse al trotto all’Ippodromo di Agnano, con otto prove gentlemen, incentrate sul Gran Premio Federnat (€ 83.000) ovvero la corsa amatoriale di trotto più ricca del mondo in tre batterie, finale e consolazione (internazionale per indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, batterie metri 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

