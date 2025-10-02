Trofeo Coni 2025 di Lignano Sabbiadoro La squadra Fijlkam Lazio protagonista Oro nel karate e nella lotta Nella squadra del karate anche la colleferrina Rebecca Baleanu

Cronachecittadine.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – La squadra del Comitato Regionale Lazio Fijlkam si è distinta al Trofeo Coni 2025 di Lignano Sabbiadoro, conquistando L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

trofeo coni 2025 di lignano sabbiadoro la squadra fijlkam lazio protagonista oro nel karate e nella lotta nella squadra del karate anche la colleferrina rebecca baleanu

© Cronachecittadine.it - Trofeo Coni 2025 di Lignano Sabbiadoro. La squadra Fijlkam Lazio protagonista. Oro nel karate e nella lotta. Nella squadra del karate anche la colleferrina Rebecca Baleanu

In questa notizia si parla di: trofeo - coni

Ciclismo, alla squadra Paolo Bettini la finale regionale del Trofeo Coni

29 Luglio 1928: la Roma vince la Coppa Coni, primo storico trofeo giallorosso

Scherma: la teatina Anastasia Gentile al Trofeo Coni 2025

trofeo coni 2025 lignanoTrofeo CONI 2025: il Lazio pronto a brillare a Lignano Sabbiadoro - Trofeo CONI 2025: dal 28 settembre al 1 ottobre Lignano Sabbiadoro ospita 4. Da latinaquotidiano.it

trofeo coni 2025 lignanoTennis Tavolo: la Sicilia trionfa al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro - La 10ª edizione del Trofeo CONI, andata in scena al Bell’Italia Village di Lignano Sabbiadoro, ha incoronato la Sicilia campione nazionale di Tennis Tavolo, al termine di una competizione intensa, vib ... Riporta tp24.it

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Coni 2025 Lignano