Trofeo Coni 2025 brillano i giovani | il casertano Fragnoli protagonista con la Campania
Talento, entusiasmo e tanto basket nel segno dei giovanissimi. Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro l’edizione 2025 del Trofeo Nazionale CONI, che ha visto la partecipazione di circa 4.600 tra atleti under 14 e accompagnatori, suddivisi in 21 rappresentative regionali e 44 Federazioni Sportive.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
