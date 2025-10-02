Trieste la Guardia di finanza scopre un’evasione fiscale da 245mila euro su ' Onlyfans'

Quattro digital creator non hanno dichiarato al fisco i redditi derivanti dall’attività su varie piattaforme. Dovranno versare anche la 'tassa etica' per intrattenimento per adulti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

