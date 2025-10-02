Trieste la Guardia di finanza scopre un’evasione fiscale da 245mila euro su ' Onlyfans'
Quattro digital creator non hanno dichiarato al fisco i redditi derivanti dall’attività su varie piattaforme. Dovranno versare anche la 'tassa etica' per intrattenimento per adulti. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Social, scoperta evasione fiscale da oltre 260.000 euro a Trieste: indagati quattro digital creator - Le persone coinvolte erano attive sulla piattaforma OnlyFans e social. Si legge su rainews.it
Oltre 260mila euro ricavati dai social non dichiarati: nei guai 4 content creator triestini - Trieste, evasione fiscale nella digital creator economy: scoperti oltre 260mila euro non dichiarati da quattro residenti. Secondo nordest24.it