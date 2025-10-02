Trieste Airport al fianco della Pallacanestro | sarà partner dei biancorossi

Triesteprima.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trieste Airport sarà partner ufficiale della Pallacanestro Trieste. L'annuncio è stato pubblicato sui social della squadra nella mattinata di oggi 2 ottobre. Quella che viene definita “una partnership strategica”, è frutto anche dell'impegno dei biancorossi alla prossima Champions League di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

