Tributo a Sting e ai Police al parco cittadino di Carini

2 ott 2025

Venerdì sera al parco cittadino Almoad si festeggia il compleanno di Sting!Preparatevi a un'emozionante esperienza acustica con il grande ritorno degli SOS tribute Sting & The Police!Lasciatevi trasportare dalle note iconiche di due leggende della musica in una versione intima e suggestiva.Per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tributo - sting

