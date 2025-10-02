Triathlon ben 14 azzurri al via della tappa di Roma della World Cup
Siamo pronti per vivere un appuntamento assolutamente da non perdere per quel che riguarda il triathlon internazionale e che, non ultimo, si disputerà proprio a casa nostra. La Coppa del Mondo di Triathlon 2025, infatti, sbarcherà a Roma nella giornata di sabato 4 ottobre. Siamo giunti alla terza edizione di questo evento che vedrà ai nastri di partenza un vero e proprio “parterre de roi”. Quali sono i convocati della nazionale italiana? Vedremo in azione sei uomini e otto donne: Samuele Angelini (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Pietro Giovannini (Fiamme Oro), Nicolò Astori (707), Miguel Espuna (CUS Pro Patria Milano), Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Alice Betto (Fiamme Oro), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Martina Mc Dowell (Cus Udine), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Verena Steinhauser (Fiamme Oro) e Ilaria Zane (ASD Jesolo Triathlon). 🔗 Leggi su Oasport.it
