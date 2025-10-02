Tresoldi chiama | Sono tifoso rossonero e sogno il Milan Ma spera anche in Gattuso

Pianetamilan.it | 2 ott 2025

Nicolò Tresoldi, classe 2004, attaccante italo-tedesco di proprietà dei belgi del Bruges, è un grande tifoso del Milan e spera un giorno di giocare per i rossoneri. Ecco le sue recenti dichiarazioni, con un appello a Gennaro Gattuso, CT. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

