Trent’anni di riqualificazione energetica e innovazione per l' azienda legata in modo speciale al motociclismo

Alta specializzazione, forte innovazione e massima competitività: sono questi i tre assi cartesiani lungo i quali dal 1995 si è sviluppata l’attività di Progel, impresa cesenate specializzata in impianti elettrici, fotovoltaici e di sicurezza a trecentosessanta gradi. A trentanni dalla nascita. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

