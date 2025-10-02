Trent’anni di riqualificazione energetica e innovazione per l' azienda legata in modo speciale al motociclismo
Alta specializzazione, forte innovazione e massima competitività: sono questi i tre assi cartesiani lungo i quali dal 1995 si è sviluppata l'attività di Progel, impresa cesenate specializzata in impianti elettrici, fotovoltaici e di sicurezza a trecentosessanta gradi. A trent'anni dalla nascita.
Picchetto Fratin: "L' innovazione è fondamentale per la transizione energetica" - L'evento di riferimento per l'ecosistema dell'innovazione organizzato dall'ANGI nel MEET Digital Culture Center di Milano ha riunito istituzioni, imprese, associazioni di categoria per un confronto ...