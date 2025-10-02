Trenitalia Campania | modifiche alla circolazione dei treni per lavori alla stazione centrale di Napoli

TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI PER LAVORI ALLA STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre interessati alcuni treni Frecciarossa, Intercity e del Regionale Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori . 🔗 Leggi su 2anews.it

