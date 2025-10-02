Treni metropolitane bus |   gli orari e le fasce di garanzia in vista dello sciopero La guida

Xml2.corriere.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia alle 21 di giovedì sera lo stop delle ferrovie. Si ferma per lo sciopero generale anche il personale delle autostrade:  100 cortei, previsti disagi nelle città. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

treni metropolitane bus 160 gli orari e le fasce di garanzia in vista dello sciopero la guida

© Xml2.corriere.it - Treni, metropolitane, bus:  gli orari e le fasce di garanzia in vista dello sciopero. La guida

In questa notizia si parla di: treni - metropolitane

Napoli, trasporto pubblico: metropolitane regolari durante lo sciopero Usb, disagi per i treni regionali e Circumvesuviana

Sciopero treni, bus, metro: chi si ferma e in quali orari - Indetto dall’Usb, la protesta coinvolge una vasta gamma di settori e ha una portata nazionale. Lo riporta blitzquotidiano.it

Sciopero di bus, metro, treni, navi e taxi il 13 dicembre - Arriva, infatti, un nuovo sciopero nazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato che coinvolgerà treni, ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Treni Metropolitane Bus 160