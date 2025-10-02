Treni in ritardo | manifestanti sui binari a Firenze e Livorno
I manifestanti per Gaza e per la Flotilla hanno occupato i binari della ferrovia a Firenze Santa Maria Novella, dopo esser entrato in stazione al termine di un corteo in centro. Sono migliaia di persone. Una buona parte dei manifestanti ha superato le forze dell'ordine scendendo dalle piattaforme. 🔗 Leggi su Today.it
Trenord, che numeri: oltre 6.500 treni in ritardo o soppressi a giugno
Guasto tra Cerignola e Barletta, treni in ritardo di 150 minuti o cancellati: "Così non si può andare avanti"
Ancora disagi sulla linea Pescara-Bari, stop alla circolazione per un guasto: treni in ritardo e cancellazioni
Per un ritardo nella preparazione del treno, il regionale 18223 (FIRENZE - SIENA) è cancellato da FIRENZE SMN a FIRENZE RIFREDI. Viaggiatori con treno 18524 fino FI RIFREDI + treno 18223 in coincidenza.
Treni in ritardo pesante sulla linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo
Napoli, i ProPal occupano la stazione: bloccati i binari - Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in ... Lo riporta iltempo.it
Treni in ritardo per intrusi sui binari - FIRENZE: E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per liberare la linea e consentire la ripresa della circolazione ferroviaria ... Riporta toscanamedianews.it