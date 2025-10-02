Treni in ritardo | manifestanti sui binari a Firenze e Livorno

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti per Gaza e per la Flotilla hanno occupato i binari della ferrovia a Firenze Santa Maria Novella, dopo esser entrato in stazione al termine di un corteo in centro. Sono migliaia di persone. Una buona parte dei manifestanti ha superato le forze dell'ordine scendendo dalle piattaforme. 🔗 Leggi su Today.it

treni ritardo manifestanti binariNapoli, i ProPal occupano la stazione: bloccati i binari - Si è determinato così il blocco del traffico ferroviario, in ... Lo riporta iltempo.it

treni ritardo manifestanti binariTreni in ritardo per intrusi sui binari - FIRENZE: E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per liberare la linea e consentire la ripresa della circolazione ferroviaria ... Riporta toscanamedianews.it

