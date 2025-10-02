Treni di nuovo in sciopero | si ricomincia da stasera

Con gli scioperi dei treni non è finita: la Provincia di Trento informa infatti che dalle 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Nuovo caos ferroviario in Puglia: linea elettrica in tilt tra Cerignola e Barletta, treni bloccati o cancellati. Ritardi fino a 100 minuti

Ancora fiamme nel Foggiano, nuovo stop ai treni sulla linea Adriatica: circolazione in ripresa dopo due ore

La Sicilia compie un nuovo passo verso la mobilità del futuro. Sono stati ufficialmente consegnati altri due treni elettrici di ultima generazione, frutto della collaborazione tra il Governo regionale, tramite l'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, e Trenitalia

Nuovo sciopero generale dei treni il 2 e il 3 ottobre. Cosa sapere su orari e fasce di garanzia

Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre: orari garantiti Trenitalia, Trenord e motivazioni dello stop - La mobilitazione durerà 24 ore e inizierà alle 21 di giovedì per poi terminare alle 21 di venerdì.

Sciopero nazionale: disagi per treni e bus il 2 e 3 ottobre - Cobas uno sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e private