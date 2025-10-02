Treni di nuovo in sciopero | si ricomincia da stasera

Con gli scioperi dei treni non è finita: la Provincia di Trento informa infatti che dalle 21 di giovedì 2 alle ore 20:59 di venerdì 3 ottobre, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

