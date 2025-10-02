Treni cancellati per lo sciopero del 3 ottobre | come richiedere il rimborso

Roma, 2 ottobre 2025 – Quando il treno si ferma, la città si muove tra informazioni e precauzioni. Ecco perché, in vista dello sciopero del 2 e 3 ottobre, è bene prepararsi. Tra giovedì e venerdì, infatti, il trasporto ferroviario nazionale sarà sotto pressione a causa di uno sciopero di 24 ore che era stato indetto dai SiCobas, in sostegno alla Palestina. Protesta che doveva coinvolgere principalmente il personale del Gruppo Fs, ma dal momento che è stato proclamato uno sciopero generale dopo il blocco Israeliano alla Global Sumud Flotilla, potrebbe riguardare anche i dipendenti di Italo. Non cambiano le modalità per i rimborsi, ecco come richiederli in caso di cancellazione o ritardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

