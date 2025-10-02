Treni a singhiozzo e tutti a caccia di un taxi | la serata da incubo all' aeroporto di Fiumicino
Una normale serata di disagi per tornare dall’aeroporto di Fiumicino verso Roma. “C’era una fila incredibile, centinaia di persone in fila per prendere un taxi” racconta una lettrice a RomaToday, presente presso lo scalo del litorale nella serata di mercoledì 1° ottobre. Scene, purtroppo, che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: treni - singhiozzo
Stazioni dei treni in riviera, servizi a singhiozzo: degrado a Cavi, barriere a Recco
I dannati dell’hinterland. Dal Valdarno al Mugello. Treni ’lenti’ e a singhiozzo
Ancora caos sulla Faentina. L’ultimatum di Marradi: "Bus e treni a singhiozzo"
Frana sulla 36, prosegue anche oggi il disgaggio: nuove chiusure da 20 minuti Previste nuove chiusure a singhiozzo della Statale per permettere la prosecuzione dei lavori di disgaggio della parete rocciosa franata domenica #laprovinciaunicatv #teleunica #n - facebook.com Vai su Facebook