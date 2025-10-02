Tremano i palazzi Istanbul scossa di terremoto spaventosa | le famiglie fuggono in strada

Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito giovedì la zona di Istanbul, generando momenti di panico tra la popolazione. La scossa è stata avvertita in gran parte della metropoli turca, la più popolosa del Paese, causando l’evacuazione spontanea di molti edifici. Secondo quanto riferito da AFAD, l’Agenzia turca per la gestione dei disastri e delle emergenze, l’epicentro del sisma si è registrato nel Mar di Marmara, a sud-ovest della città. Si tratta di un’area sismicamente attiva, situata lungo una delle faglie più temute della regione. La scossa è stata avvertita chiaramente in diversi quartieri centrali e periferici di Istanbul, dove in molti si sono riversati in strada per timore di eventuali crolli o ulteriori scosse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

