Trebaseleghe prepara la festa per il campione dell' Italvolley Fabio Balaso
Sabato 4 ottobre alle ore 17.30 il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe sarà il cuore di una giornata speciale dedicata a Fabio Balaso, libero della Nazionale Italiana di pallavolo e orgoglio della città. Il campione, fresco della riconferma mondiale con l’Italvolley, sarà accolto calorosamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Trebaseleghe si prepara a vivere un fine settimana denso di appuntamenti che intrecciano cultura, natura, memoria e benessere della comunità. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento Vai su Facebook
| A2 FEMMINILE Preparazione #Day43, alle ore 16 a Trebaseleghe (Padova) nuovo test match per l’#ItasTrentino, che rende visita al Nuvolì Altafratte #? #trentinonelcuore - X Vai su X