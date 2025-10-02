Trebaseleghe prepara la festa per il campione dell' Italvolley Fabio Balaso

Padovaoggi.it | 2 ott 2025

Sabato 4 ottobre alle ore 17.30 il Palazzetto dello Sport di Trebaseleghe sarà il cuore di una giornata speciale dedicata a Fabio Balaso, libero della Nazionale Italiana di pallavolo e orgoglio della città. Il campione, fresco della riconferma mondiale con l’Italvolley, sarà accolto calorosamente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

