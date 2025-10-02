Tre morti nell’incidente sull’Aurelia tragica carambola Van contro furgone cosa è successo

Grosseto, 2 ottobre 2025 – E’ di tre morti e 8 feriti, di cui alcuni in condizioni molto gravi, il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza di Grosseto Nord, lungo la variante Aurelia in direzione Follonica. Un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma che ha richiesto un enorme dispiegamento di mezzi e di soccorsi. L’incidente sull’Aurelia a Grosseto: cosa è successo. E' accaduto intorno alle 9. Dalle prime ricostruzioni, tutto sarebbe scaturito da un furgone in panne che alcuni uomini, probabilmente tre lavoratori di origine indiana, stavano spingendo a mano lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tre morti nell’incidente sull’Aurelia, tragica carambola. Van contro furgone, cosa è successo

