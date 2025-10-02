Tre morti e cinque feriti in un incidente stradale sull’Aurelia a Grosseto | traffico bloccato

Grave incidente sulla statale Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno. Intorno alle ore 9 tre veicoli – un’auto, un furgone e un mezzo pesante – si sono rimasti coinvolti in uno scontro. Nella collisione tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, tra questi un bambino e un ragazzo di 16 anni. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti si ipotizza che un pulmino di turisti si sia scontrato con un furgone fermo lungo la strada. Nell’incidente sarebbe poi rimasta coinvolta anche un’automobile. Le tre persone decedute sembrerebbe si trovassero sul minibus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre morti e cinque feriti in un incidente stradale sull’Aurelia a Grosseto: traffico bloccato

In questa notizia si parla di: morti - cinque

Attacco israeliano a nord di Khan Younis, cinque morti

Iraq, incendio in un centro commerciale: 50 tra morti e feriti | Era stato aperto solo cinque giorni prima

Iraq, incendio in un centro commerciale: 61 morti | Era stato aperto solo cinque giorni prima

#Grosseto, incidente sull'Aurelia: tre morti e cinque feriti - X Vai su X

Chieste condanne fino a tre anni per i cinque imputati nel processo sulla frana di Chiareggio dell’agosto 2020 con tre morti e un ferito grave. Sotto accusa i sindaci di Chiesa degli ultimi 27 anni e il tecnico dell’ufficio lavori pubblici - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sull'Aurelia, tre morti e 5 feriti a Grosseto: schianto tra un furgone e un pulmino di turisti asiatici - Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Secondo msn.com

Incidente sull'Aurelia, tre morti e 5 feriti (due sono bambini) a Grosseto: schianto tra un furgone e un pulmino di turisti asiatici - Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani (2 ottobre) intorno alle 9 lungo ... Lo riporta msn.com