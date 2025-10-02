Tre giorni di Odessa

Un bombardamento più pesante del solito, nella notte fra sabato e domenica, ha fatto vittime e distrutto abitazioni, e suscitato un vasto incendio.   All’indomani l’ambasciatore italiano in Ucraina, Carlo Formosa, accompagnato dalla viceministra della cultura Halyna Hryhorenko, è arrivato in città per una visita di due giorni, nei quali ha incontrato governatore militare e sindaco, e ha visitato gli edifici storici che l’Italia si propone di restaurare per 32,5 milioni di euro - “dal Museo di Belle Arti alla Filarmonica, dal Museo Letterario a quello delle Arti Orientali e Occidentali, al Palazzo del Matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

