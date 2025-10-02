tre giorni a canestro con e a pistoia arriva trinchieri

"Tre giorni a canestro con." è la nuova iniziativa ideata e promossa dal Pistoia Basket. Una serie di incontri, suddivisi in tre appuntamenti durante la stagione tra autunno, inverno e primavera, con importanti personaggi della pallacanestro italiana. Si parte il 13, 14 e 15 ottobre con Andrea Trinchieri che arriverà in città lunedì per prendere i primi contatti con la dirigenza e lo staff biancorosso per poi partecipare ad una sessione di allenamento dell’Under 14 ed a seguire un clinic proprio sul settore giovanile con allenatori provenienti da tutta la Toscana. Martedì sarà dedicato alla prima squadra con coach Trinchieri che seguirà l’allenamento diretto da Tommaso Della Rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

