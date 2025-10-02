Tre giorni a canestro con E a Pistoia arriva Trinchieri
"Tre giorni a canestro con." è la nuova iniziativa ideata e promossa dal Pistoia Basket. Una serie di incontri, suddivisi in tre appuntamenti durante la stagione tra autunno, inverno e primavera, con importanti personaggi della pallacanestro italiana. Si parte il 13, 14 e 15 ottobre con Andrea Trinchieri che arriverà in città lunedì per prendere i primi contatti con la dirigenza e lo staff biancorosso per poi partecipare ad una sessione di allenamento dell’Under 14 ed a seguire un clinic proprio sul settore giovanile con allenatori provenienti da tutta la Toscana. Martedì sarà dedicato alla prima squadra con coach Trinchieri che seguirà l’allenamento diretto da Tommaso Della Rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: giorni - canestro
Serie A2 – Pallacanestro Roseto 105 GIORNI DOPO, RITORNO SUL LUOGO DELLA GIOIA... Roseto torna a Mestre, dove il 14 giugno conquistò la promozione in Serie A2. I mestrini, promossi allo spareggio, tornano in A2 dopo ben 37 anni. Palla contesa alle - facebook.com Vai su Facebook
4 giorni fa, il basket è finito su tutti i giornali per un fatto imbarazzante. Mercoledì scorso, in A2, alla prima di campionato, Rieti ha perso in casa 60-72 contro Avellino (che è un'ottima squadra allenata da Buscaglia). In sala stampa un giornalista locale ha preso - X Vai su X
"Tre giorni a canestro con". E a Pistoia arriva Trinchieri - L’iniziativa del club biancorosso per creare momenti di dialogo con i big del basket. msn.com scrive
"Three days of basketball with." And Trinchieri arrives in Pistoia. - The red and white club's initiative to create opportunities for dialogue with basketball's top players. Da sport.quotidiano.net